الخارجية الكويتية تكشف حقيقة استدعاء السفير السعودي لديها

وطالب المصدر متداولي تلك الأخبار تحري الدقة في نشرها.
وكان موقع "كويت نيوز"، قال إن وزارة الخارجية الكويتية، استدعت، أمس الثلاثاء، السفير السعودي عبدالعزيز الفايز وأبلغته احتجاجها على إساءة المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل شيخ لوزير التجارة والصناعة ووزير الشباب الكويتي خالد الروضان.
ونقل الموقع، عن ما وصفه بالمصدر الدبلوماسي الرفيع، أن استدعاء السفير السعودي جاء بناء على "أوامر عليا"، ولفت إلى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أبلغ السفير السعودي احتجاج الكويت على الإساءة وإنها تعتبر سابقة على مستوى العلاقات بين البلدين ولا يمكن القبول بها.
وكان تركي آل شيخ المستشار بالديوان الملكي السعودي قد وجّه هجوما عنيفا لخالد الروضان وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالكويت، بعد زيارة الأخير للدوحة، والتقائه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وشكره دولة قطر على مساهمتها برفع الإيقاف الدولي عن الكرة الكويتية.
الروضان؛ باختصار؛ هو: الإرتزاق تحت مظلة المناصب وضد الحقائق المثبتة.— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 22, 2018
لن يضر هذا المرتزق علاقات السعودية التاريخية بشقيقتها الكويت، وماقاله لا يمثل إلا نفسه، وكما قال شاعر مضر: والنفوس ان بغيت تعرفها ارم الفلوس.
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