الخارجية الكويتية تكشف حقيقة استدعاء السفير السعودي لديها

أصدرت وزارة الخارجية الكويتية، بيانا، اليوم الأربعاء، 24 يناير/كانون الثاني، توضح فيه حقيقة استدعاء السفير السعودي عبدالعزيز الفايز وإبلاغة احتجاجها على إساءة المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل شيخ لوزير التجارة والصناعة ووزير الشباب الكويتي خالد الروضان.

© REUTERS/ MUHAMMAD HAMED ماذا يحمل أمير الكويت في جعبته خلال زيارة السعودية

ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية " كونا "، أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن الخارجية لم تستدع السفير، مؤكداً أن "لقاء السفير السعودي مع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله "يأتي في إطار اللقاءات المعتادة بين نائب وزير الخارجية والسفراء المعتمدين لدى دولة الكويت وذلك للتباحث في شؤون العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة".

وطالب المصدر متداولي تلك الأخبار تحري الدقة في نشرها.

وكان موقع "كويت نيوز"، قال إن وزارة الخارجية الكويتية، استدعت، أمس الثلاثاء، السفير السعودي عبدالعزيز الفايز وأبلغته احتجاجها على إساءة المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل شيخ لوزير التجارة والصناعة ووزير الشباب الكويتي خالد الروضان.

ونقل الموقع، عن ما وصفه بالمصدر الدبلوماسي الرفيع، أن استدعاء السفير السعودي جاء بناء على "أوامر عليا"، ولفت إلى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أبلغ السفير السعودي احتجاج الكويت على الإساءة وإنها تعتبر سابقة على مستوى العلاقات بين البلدين ولا يمكن القبول بها.

وكان تركي آل شيخ المستشار بالديوان الملكي السعودي قد وجّه هجوما عنيفا لخالد الروضان وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالكويت، بعد زيارة الأخير للدوحة، والتقائه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وشكره دولة قطر على مساهمتها برفع الإيقاف الدولي عن الكرة الكويتية.

الروضان؛ باختصار؛ هو: الإرتزاق تحت مظلة المناصب وضد الحقائق المثبتة.

لن يضر هذا المرتزق علاقات السعودية التاريخية بشقيقتها الكويت، وماقاله لا يمثل إلا نفسه، وكما قال شاعر مضر: والنفوس ان بغيت تعرفها ارم الفلوس. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 22, 2018

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