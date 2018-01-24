الأكراد يدمرون 3 دبابات تركية شمالي سوريا

تصدت القوات الكردية، اليوم الأربعاء 24 كانون الثاني/يناير، لـ"الجيش السوري الحر"، المدعوم من قبل تركيا، في قرية راجو، شمالي سوريا.

أعلنت قيادة "قوات سوريا الديمقراطية" عبر " وكالة أنباء الفرات " عن تدمير 3 دبابات تركية وقتل 37 جنديا بالقرب من مدينة إعزاز.

ووفقا للوكالة، فإن اشتباكات عنيفة اندلعت في محيط قرية حمامة، حيث تم تدمير دبابة تركية.

وأشارت "قوات سوريا الديمقراطية" إلى أنها أفشلت هجوما للجيش التركي و"الجيش السوري الحر" على تل قستل جندو وقريتي إيسكا ومراناز.

كما ذكرت أن القوات التركية قصفت ناحية راجو وجندريسه، مشيرة إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة.

وكانت الأركان المسلحة التركية قد أعلنت، يوم 20 كانون الثاني/يناير، عن بدء عملية "غصن الزيتون" ضد "قوات سوريا الديمقراطية" و"وحدات حماية الشعب" الكردية في عفرين.

ووفقا للبيانات الأخيرة، فإن الطائرات التركية أصابت أكثر من 170 هدفا في عفرين. وتهدف العملية إلى إنشاء منطقة أمنية في شمال سوريا.