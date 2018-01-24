ارتفاع قتلى تفجير بنغازي وتوجيهات عاجلة للأجهزة الاستخباراتية

ارتفعت إحصائية ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجد بيعة الرضوان في بنغازي إلى 34 قتيلا و87 جريحا.

وقالت مديرة مكتب إعلام مستشفى الجلاء فاديا البرغثي، لوكالة الأنباء الليبية، إن "عدد الشهداء الذين استقبلنا جثامينهم 25 شهيدا وعدد الجرحى 51 جريحا إصاباتهم متفاوتة الخطورة".

ومن جهته، أكد مدير مكتب إعلام مركز بنغازي الطبي خليل قويدر لوكالة الأنباء الليبية أن عدد الشهداء الذين استقبلنا جثامينهم 9 شهداء وعدد الجرحى 36 جريحا بينهم من هو في حالة خطيرة.

يشار إلى أن تفجيرًا بواسطة سيارتين مفخختين في بنغازي تزامن مع خروج المصلين من مسجد بيعة الرضوان في منطقة السلماني في المدينة.

وشكل مكتب التفتيش والمتابعة التابعة لوزارة الصحة بنغازي الكبرى برئاسة ناصر الكاديكي، فريق عملٍ طبيًا داخل كلٍ من مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي ومركز بنغازي الطبي.

وقال مدير مكتب الإعلام بوزارة الصحة بنغازي الكبرى هاني العريبي إن الفرق المشكلة تعمل على توفير الاحتياجات الطارئة والمساعدة في استيعاب الحالات التي وقعت نتيجة تفجير السيارات المفخخة أمام مسجد بيعة الرضوان مساء الثلاثاء، وذلك بالتواصل مع غرفة الطوارئ بوزارة الصحة بشكل مباشر.

ودعا المستشار عقيلة صالح رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية ووزارة الصحة كلا فيما يخصه القيام بما يلزم اتجاه هذه الحادثة المروعة في حق الأبرياء ومتابعة المنفذين ومن وراء هذا العمل الإجرامي وتقديمهم للعدالة لمعاقبتهم على هذا الفعل الإرهابي الشنيع.