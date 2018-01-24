تركيا تبدأ عملها في جزيرة "سواكن" السودانية

بدأت تركيا العمل في جزيرة "سواكن" السودانية، والذي تم الاتفاق عليه بين الرئيس السوداني عمر البشير، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى الخرطوم أخيرا.





وبحسب الوكالة الرسمية، فإن فريقا من "تيكا" يضم 30 خبيرًا بدأ الإجراءات الأولية في عملية ترميم الجزيرة السودانية ، وأن الوفد يضم خبراء في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وتخطيط المدن والخرائط والإنشاء والترميم.





وعلى هامش زيارته إلى السودان، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تجول الرئيس أردوغان في جزيرة "سواكن"، وأكد حينها على أهمية المنطقة التي كانت تابعة للدولة العثمانية حتى القرن التاسع عشر، وقال الرئيس التركي، خلال زيارته ، "طرحت على أخي البشير إعادة إعمار وترميم جزيرة سواكن على نحو يناسب شكلها الأصلي، خلال فترة محددة، وهو وافق على ذلك".





وتمتلك "سواكن" موقعا استراتيجيا مهما، حيث تقع على الساحل الغربي للبحر الأحمر، شرقي السودان، وتعد جزيرة محمية، وتبعد عن الخرطوم حوالي 560 كيلومترا، وقرابة 70 كيلومترا عن مدينة بورتسودان، ميناء السودان الرئيسي.





وتعد "سواركن" جزيرة مرجانية، وانهارت منازلها وعمرانها، وتحولت إلى أطلال وحجارة.





ويهدف المشروع، بحسب الجانب التركي، إلى استكمال ترميم الجزيرة، بما يتوافق مع تاريخها وماضيها الثقافي، وتحويلها إلى مركز للسياحة الثقافية في المنطقة، من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة بين المؤسسات التركية والسودانية، خلال المرحلة القادمة.