رئيس دولة عربية يوجه رسالة إلى الملك سلمان وولي عهده وقادة دول التحالف

وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وقادة دول "التحالف العربي" بقيادة السعودية.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية " سبأ "، فقد عبر هادي عن "عظيم شكره وامتنانه باسم اليمن قيادة وشعبا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ولكافة الأشقاء في دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لموقفهم المساند للشعب اليمني وقيادته الشرعية".

وقال هادي في الرسالة: "إن تلك الأعمال والمواقف ليست بجديدة على الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول التحالف العربي التي تقف دوما مع اليمن في السراء والضراء بقيادة ملك العزم والحزم أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".

وأضاف: "أن تلك المواقف الإنسانية ستظل عالقة دوماً في حاضر ووجدان شعبنا اليمني تجاه أشقائهم الحاملين لهم مشروع بناء وحياة وعيش كريم في مواجهة مشاريع التدمير والظلام والحرب والخراب الذي تحمله مليشيات الحوثي الإيرانية تجاه وطننا ومجتمعنا و ارتكابهم ابشع الجرائم بحق أبناء شعبنا وخاصة الذي يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها تلك المليشيات و التي تعمل على عرقلة وصول الاغاثة الإنسانية و تعمل على استثمار واستغلال المشتقات النفطية في أسواقها السوداء لتمويل مجهودها الحربي ضد أبناء شعبنا ".

وقال الرئيس اليمني: "إن ما تدمره المليشيات الحوثية ومن خلفها إيران في اليمن تعيد المملكة العربية السعودية بناؤه من جديد والذي يعد مقدمة لمشروع إعادة البناء والإعمار في اليمن".



