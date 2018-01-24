دولة عربية تتصدر قائمة مستوردي السلاح الألماني

عقدت الدول العربية المزيد من صفقات الأسلحة خلال عام 2017، مع عدد من الدول المنتجة من الاتحاد الأوروبي وأبرزها فرنسا وألمانيا.

© AFP 2018/ Fabrice COFFRINI / AFP عودة حركة الطيران إلى مطار الجزائر... وهكذا كان الحل

واحتلت الجزائر عام 2017 مقدمة لائحة الدول الأكثر استيرادا للسلاح الألماني، كما في السنة التي سبقتها، بمجموع مشتريات وصل لـ1.36 مليار أورو، بحسب صحيفة " الخبر " الجزائرية.

أصدرت حكومة "الائتلاف الكبير" في ألمانيا، التي تضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، تصاريح بتصدير أسلحة خلال الأعوام الأربعة الماضية على نحو يفوق صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة السابقة، التي كانت تضم التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر.

وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية ردا على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" أن إجمالي قيمة صادرات الأسلحة الألمانية بلغت خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2017 نحو 1.25 مليار أورو، بزيادة قدرها 21% عن صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة الائتلافية بين التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2013.

وبحسب بيانات الوزارة فإن صادرات الأسلحة الألمانية لدول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ارتفعت خلال حكومة الائتلاف الكبير بنسبة 47% لتصل قيمتها إلى 14.48 مليار أورو، بزيادة قدرها 127 مليون أورو مقارنة بعام 2016.

وحلّت الجزائر في المركز الأول على قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية، حيث بلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية للجزائر العام الماضي 1.36 مليار أورو.