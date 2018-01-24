المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية خالد علي سيعلن بعد قليل عدم ترشحه

صرح مصدر في حملة المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي اليوم الأربعاء، أن، علي، سيعلن بعد قليل انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية، بسبب ما وصفه بـ "انحياز أجهزة الدولة"، وذلك بعد يوم واحد من احتجاز السلطات للمرشح المحتمل سامي عنان.