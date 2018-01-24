مصدر كردي: نرحب بدخول الجيش السوري إلى عفرين

وأكد المصدر أن الكرد حملوا السلاح "دفاعا عن النفس ولم يعلنوا العداء للنظام السوي"، وشدد على أن الكرد "لا يسعون إلى إنشاء دويلة في سوريا بل هم جزء من النسيج الوطني السوري".
ووفقا للمصدر الكردي فإن المطالب مقابل دخول الجيش السوري إلى عفرين أن يكون الكرد "جزءا من العملية السياسية"، أما فيما يخص سلاح وحدات الحماية الكردية فأكد أنه "سيعود للدولة السورية وهو لها بالأصل".
واعتبر المصدر أن "الكرد لم يكونوا يوما من ضمن التحالف الأمريكي ولم يحصلوا على أي نوع من الدعم منه"، مشيرا إلى أنه "لا توجد لدينا أجندة انفصالية بل أكثر ما نطمح له هو بعض حقوقنا في الوطن".
وكانت تركيا بدأت منذ أيام عملية عسكرية تشاركها فيها فصائل من المعارضة السورية والجيش الحر، تهدف للقضاء على الفصائل الكردية في عفرين التي تعتبرها الحكومة التركية إرهابية، وشهدت الأيام الماضية سقوط عدد من القتلى في صفوف الطرفين، كما أفيد بسقوط مدنيين في مدينة عفرين.
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