بيان عاجل من مكتب الحريري بشأن "تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية"

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بيانًا بشأن ما تتداوله بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة إليه مع إعلام إسرائيلي.

وقال المكتب في بيان نشرته وكالة الأنباء اللبنانية، يتداول بعض وسائل الإعلام نقلا عن حسابات تواصل اجتماعي تصريحا ملفقا يزعم أن الرئيس الحريري أدلى به لوسيلة إعلام إسرائيلية على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي".

وأضاف البيان: "يؤكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الرئيس الحريري لم يدل بأي تصريح لأي وسيلة إسرائيلية، لا في دافوس ولا في غيرها".

وتداولت وسائل إعلام تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء اللبنانى قال فيها إنه "لا توجد إمكانية لاندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل حاليا".

وزعمت وسائل الإعلام أن الحريري قال للإذاعة الإسرائيلية، الأربعاء: "لقد فعلت كل شيء حيال ذلك وآمل ألا يحدث ذلك".

جدير بالذكر أن الحريري وصل إلى مدينة دافوس في سويسرا، حيث سيشارك اليوم في أعمال المنتدى الثامن والأربعين، الذي يعقد هذا العام تحت عنوان "خلق مستقبل مشترك في عالم ممزق"

وستكون للحريري اليوم سلسلة لقاءات على هامش أعمال المنتدى مع عدد من رؤساء الوفود أبرزها مع ملك الأردن عبدالله الثاني ورئيسي جمهوريتي سويسرا آلان بيرزي والبرازيل ميشال تامر، ورؤساء حكومات كل من إيطاليا باولو جنتليوني، والعراق حيدر العبادي، وبلجيكا شارل ميشيل وأرمينيا كارين كارابيتيان والنروج إيرنا سولبيرغ ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.