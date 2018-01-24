وسط جدل حول "استدعاء السفير السعودي"... وزير الدفاع الكويتي يتوجه إلى قطر

توجه وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، اليوم، إلى قطر في زيارة رسمية.

قالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة أمير قطر لحضور حفل تخريج كلية أحمد بن محمد العسكرية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

ويرافق وزير الدفاع الكويتي في زيارته رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر، ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور الأحمد الصباح، ومسؤولون آخرون.

© AP Photo/ Jon Gambrell الكويت: بدء التحقيق والتحري في صفقة مروحيات "كاراكال"

وكان موقع "كويت نيوز"، قال إن وزارة الخارجية الكويتية، استدعت أمس الثلاثاء، السفير السعودي عبد العزيز الفايز وأبلغته احتجاجها على إساءة المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل شيخ لوزير التجارة والصناعة ووزير الشباب الكويتي خالد الروضان.

ونقل الموقع، عن ما وصفه بالمصدر الدبلوماسي الرفيع، أن استدعاء السفير السعودي جاء بناء على "أوامر عليا"، ولفت إلى أن نائب وزير الخارجية خالد الجار الله أبلغ السفير السعودي احتجاج الكويت على الإساءة وإنها تعتبر سابقة على مستوى العلاقات بين البلدين ولا يمكن القبول بها.

© Sputnik. Pavel Gerasimov الخارجية الكويتية تكشف حقيقة استدعاء السفير السعودي لديها

وكان تركي آل شيخ المستشار في الديوان الملكي السعودي، قد وجّه هجوما عنيفا لخالد الروضان وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت، بعد زيارة الأخير إلى الدوحة، والتقائه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وشكره دولة قطر على مساهمتها برفع الإيقاف الدولي عن الكرة الكويتية.

لكن وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، نقلت عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن الخارجية لم تستدع السفير، مؤكداً أن "لقاء السفير السعودي مع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله "يأتي في إطار اللقاءات المعتادة بين نائب وزير الخارجية والسفراء المعتمدين لدى دولة الكويت وذلك للتباحث في شؤون العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة".