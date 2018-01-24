العاهل الأردني يؤكد لبارزاني أهمية إعادة بناء الثقة والتفاهم بين مكونات الشعب العراقي

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني، اليوم الأربعاء على هامش مؤتمر دافوس، أهمية العمل ضمن الدستور العراقي على إعادة بناء جسور الثقة والتفاهم بين مختلف مكونات الشعب العراقي.

عمان — سبوتنيك. وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني، فقد "أكد الملك عبد الله الثاني، أهمية العمل، ضمن الدستور العراقي على إعادة بناء جسور الثقة والتفاهم بين مختلف مكونات الشعب العراقي، لتحقيق الاستقرار والازدهار للعراق".

© AP Photo/ Stefan Wermuth العبادي يدعو ملك الأردن للمشاركة في إعادة إعمار العراق

وجرى خلال اللقاء "بحث التطورات التي تشهدها الساحة العراقية، وجهود تحقيق المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى فرص تعزيز التعاون بين الأردن وإقليم كردستان، خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وانطلقت أمس، الثلاثاء، النسخة الـ 48 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، والتي تتواصل حتى يوم الجمعة المقبل.

ويحضر جلسات المنتدى هذا العام، نحو 3 آلاف مشارك من أكثر من 100 دولة، من بينهم 70 رئيس دولة وممثلون عن حكومات ونحو 38 من رؤساء المنظمات الدولية الكبرى، إضافة إلى قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية عالمية.