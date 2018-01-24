الكويت تدعو روسيا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق المرتقب

أعلن السفير الكويتي لدى روسيا الاتحادية، عبد العزيز العدواني، اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، جابر مبارك الحمد الصباح، وجه دعوة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق.

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير الكويتي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "وجه سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت دعوة رسمية لمعالي رئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية دميتري مدفيديف، للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي".

وأضاف العدوانين انه "لم نتلق حتى الآن ردا حول مستوى وحجم المشاركة الروسية في هذا المؤتمر".

وأشار السفير الكويتي، إلى أن " البلدين يأملان بان تعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين نواب ويزري خارجية البلدين في الأسبوع الأول من شهر نيسان/ أبريل المقبل".

© Sputnik. Nazek Mohammed النرويج تعلن رغبتها المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق بالكويت

وتابع قائلاً، إن "العمل جار على تحديد موعد لجولة جديدة من اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة والتي سوف تستضيفها دولة الكويت".

وأضاف العدواني، "في الكويت منفتحون على الاستثمارات الروسية والأجنبية بشكل عام وتقدم خدمات وتسهيلات للشركات الراغبة للاستثمار في الكويت ولدينا هيئة خاصة هي هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي وهذه الهيئة تقدم الخدمات والتسهيلات لكافة الشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في الكويت".

وأشار السفير إلى أن" البلدين يحتفلان هذا العام بمرور 55 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما… شهدت خلالها هذه العلاقة تطورا مطردا على كافة المجالات بدءا من التنسيق في إطار المنظمات والمحافل الدولية إلى الاستثمار في صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي إضافة إلى التعاون في المجال العسكري والثقافي السياحي" مؤكدا على أنه " وبالرغم من هذا فإن البلدين حريصان على تطوير علاقتهما التجارية، حيث أن مستويات التبادل التجاري الحالية لا ترقى لطموحاتها".

ومن المخطط أن تحتضن الكويت في الفترة ما بين 12 — 14 شباط/ فبراير المقبل مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق، بمشاركة واسعة من دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية، ويترأس المؤتمر كل من الكويت والعراق والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي.