شركة "بيجو" تشكو دولة عربية

أعلن المدير العام لمجمع "بيجو الجزائر"، إيف بيرو دي فاشون، أن وقف رخص استيراد السيارات كلف شركة "بيجو" خسائر فادحة.

الجزائر — سبوتنيك . وقال فاشون على هامش افتتاح معرض صيانة السيارات إن هناك "أزمة خانقة في سوق السيارات بالجزائر بسبب قرار الحكومة وقف استيراد السيارات، ما كلف شركة بيجو ومعظم العلامات الناشطة في سوق السيارات والصناعة الميكانيكية خسائر كبيرة خلال الموسم التجاري 2017".

وأوقفت الحكومة الجزائرية استيراد السيارات ضمن قائمة طالها حظر الاستيراد تشمل 900 منتج، وذلك بسبب الأزمة المالية التي تضرب البلاد جراء تراجع عائدات النفط.

ووضعت الحكومة دفتر شروط وحددت خمس علامات لشركات عالمية لتركيب السيارات في الجزائر من بينها شركة "بيجو"

وقال فاشون إنه سيتم بنهاية 2018 إنتاج أول سيارة مصنعة بالكامل في الجزائر.

وكانت الجزائر تستورد 400 ألف سيارة في العام، الأمر الذي كان يستنزف مبالغ كبيرة من الاحتياطي الأجنبي.