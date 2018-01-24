مصدر في "تيار المستقبل": لا يمكن لأحد أن يزايد على وطنية الحريري

نفى مصدر في "تيار المستقبل"، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله عن إدلاء رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية.

قال مصدر نيابي في "تيار المستقبل" لـ" سبوتنيك "، إنه "لا يمكن لأحد أن يزايد على وطنية رئيس الحكومة سعد الدين الحريري".

وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد أشارت إلى أنها حصلت على تصريح من الحريري، نفى فيه احتمال اندلاع حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، خلال مشاركته في مؤتمر "دافوس".

وتابع المصدر قائلا "هذا الخبر عار من الصحة".

من جهته، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء اللبناني، بيانا نشر على وكالة الأنباء اللبنانية قال فيه: "تتداول بعض وسائل الإعلام نقلا عن حسابات تواصل اجتماعي تصريحا ملفقا يزعم أن الرئيس الحريري أدلى به لوسيلة إعلام إسرائيلية على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي".

وأضاف البيان:

"يؤكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الرئيس الحريري لم يدل بأي تصريح لأي وسيلة إسرائيلية، لا في دافوس ولا في غيرها".