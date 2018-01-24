"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع لقوات التحالف العربي في محافظة مأرب

ذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني، أن أنصار الله أسقطت طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي في مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

© AP Photo/ Hadi Mizban الحرب في اليمن: حظ "أبرامز" هو الأسوأ

صنعاء — سبوتنيك . وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله: "إن الدفاعات الجوية التابعة للجماعة أسقطت مساء الأربعاء، طائرة استطلاع للتحالف أثناء تحليقها في سماء مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب"، ولم تورد القناة تفاصيل عن نوع الطائرة.

في سياق متصل، هاجم مسلحو جماعة "أنصار الله" مواقع لقوات الجيش اليمني، المدعومة بـ"التحالف العربي"، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى من الجيش.

قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع في صنعاء لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، إن "مسلحي أنصار الله هاجموا مواقع لقوات الجيش اليمني في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف في الجوف"، مؤكدا أن الهجوم "أسفر عنه قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني كما تم أسر عسكريين من قوات الجيش".