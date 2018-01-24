العاهل الأردني يؤكد للعبادي دعم العراق في مواجهة الإرهاب

كما أعرب الملك الأردني عن "تقديره للجهود التي يبذلها العبادي لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق"، مشددا على "ضرورة دعم العراق في مساعيه الرامية إلى إعادة الإعمار".
وشدد على"موقف الأردن الثابت في دعم العراق في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره، وصولا إلى عراق مزدهر يحقق طموحات شعبه ويكون سندا لأمته".
وتم التأكيد، خلال اللقاء، على" عمق العلاقات بين البلدين والحرص على مواصلة توسيع آفاق التعاون بينهما في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية والتجارية منها".
وأكد الملك الأردني"أهمية العمل، ضمن الدستور العراقي، على إعادة بناء جسور الثقة والتفاهم بين مختلف مكونات الشعب العراقي لتحقيق الاستقرار والازدهار للعراق".
وكان الملك الاردني قد التقى في وقت سابق اليوم على هامش مؤتمر دافوس مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، وبحث معه التطورات التي تشهدها الساحة العراقية، وجهود تحقيق المصالحة الوطنية.
كما أكد الملك الأردني، خلال اللقاء، أهمية العمل، ضمن الدستور العراقي على إعادة بناء جسور الثقة والتفاهم بين مختلف مكونات الشعب العراقي، لتحقيق الاستقرار والازدهار للعراق.
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