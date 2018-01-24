العاهل الأردني يؤكد للعبادي دعم العراق في مواجهة الإرهاب

أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني خلال لقاء جمعه مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على هامش مؤتمر دافوس، ضرورة دعم الجهود التي يبذلها العراق للتصدي لخطر الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

© AFP 2018/ Adam Berry العبادي يتهم الأتراك بـ "الازدواجية" في التعامل مع الملف الكردي

عمان — سبوتنيك . وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، فقد جرى خلال لقاء جمع الملك عبدالله الثاني مع رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي "استعراض جهود الحرب على الإرهاب وضرورة دعم الجهود التي يبذلها العراق للتصدي لهذا الخطر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم".

كما أعرب الملك الأردني عن "تقديره للجهود التي يبذلها العبادي لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق"، مشددا على "ضرورة دعم العراق في مساعيه الرامية إلى إعادة الإعمار".

وشدد على"موقف الأردن الثابت في دعم العراق في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره، وصولا إلى عراق مزدهر يحقق طموحات شعبه ويكون سندا لأمته".

وتم التأكيد، خلال اللقاء، على" عمق العلاقات بين البلدين والحرص على مواصلة توسيع آفاق التعاون بينهما في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية والتجارية منها".

وأكد الملك الأردني"أهمية العمل، ضمن الدستور العراقي، على إعادة بناء جسور الثقة والتفاهم بين مختلف مكونات الشعب العراقي لتحقيق الاستقرار والازدهار للعراق".

وكان الملك الاردني قد التقى في وقت سابق اليوم على هامش مؤتمر دافوس مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، وبحث معه التطورات التي تشهدها الساحة العراقية، وجهود تحقيق المصالحة الوطنية.

كما أكد الملك الأردني، خلال اللقاء، أهمية العمل، ضمن الدستور العراقي على إعادة بناء جسور الثقة والتفاهم بين مختلف مكونات الشعب العراقي، لتحقيق الاستقرار والازدهار للعراق.