شاهد كيف تفاعل الملك سلمان مع إلقاء حفيده للشعر والهدية التي منحها له

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله العاهل السعودي، الملك سلمان، وهو يستمع لقصيدة شعر يلقيها طفل زعم ناشروا الفيديو أنه حفيده.

© AP Photo/ Saudi Press Agency الملك سلمان يلتقي رئيس مجلس النواب الأمريكي

ويظهر في مقطع الفيديو الملك سلمان وهو يستمع لقصيدة شهيرة كتبها الشيخ خالد السديري.

وكان الشيخ خالد السديري، خال الملك سلمان وأحد الشعراء المعروفين في السعودية قد كتب القصيدة قبل 70 عاما.

وحرص الملك سلمان على التصفيق إعجابا بالقصيدة، كما قام بالثناء على الطفل ومنحه هدية سيارة.