افتتاح طريق يصل السعودية بالإمارات

أعلنت شركة أبو ظبي للخدمات العامة "مساندة"، أمس الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني، افتتاح طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي، الذي يربط الإمارات العربية المتحدة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت صحيفة "عاجل" السعودية إن الطريق يربط بين نقطتي المفرق والغويفات ويعد من أهم مشاريع النقل الاستراتيجية التي تنفذها في إمارة أبو ظبي، ووصف الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، الطريق بـ "الإنجاز الكبير" وأنه "يأتي تتويجًا لجهود سنوات من العمل المخلص الدؤوب"، وأضاف عبر حسابه على تويتر:

الطريق يشكل نقطة اتصال جديدة مع المملكة العربية السعودية، ويؤرخ لمرحلة جديدة من مسيرة التنمية الإماراتية الشاملة.

يذكر أن حاكم أبو ظبي في منطقة الظفرة الشيخ حمدان بن زايد، كان قد أعلن إطلاق اسم الشيخ خليفة بن زايد على طريق المفرق-الغويفات الدولي، الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كونه أطول طريق دولي تستخدم فيه الصمامات الباعثة للضوء LED.

وتبلغ التكلفة الكلية لمشروع طريق المفرق-الغويفات، الذي بدأت أعماله في مارس/أذار 2014، 5.3 مليار درهم، ويتألف من 6 حزم، ويشتمل على 16 تقاطعًا علويًّا جديدًا، وتضمن نطاق أعماله إجراء تحسينات ملموسة على التقاطعات الحالية الموجودة في مناطق المفرق، وحميم، وأبو الأبيض، وتقاطع مدينة زايد.