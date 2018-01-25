قطر على وشك امتلاك منظومات "إس 400"

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس 25 يناير/ كانون الثاني، بأن قطر مهتمة بشراء منظومات دفاع جوي روسية، وأن المفاوضات حول شراء هذه المنظومات وصلت إلى مراحل متقدمة.

وقال سفير قطر لدى موسكو، فهد محمد العطية ، إن المفاوضات حول شراء منظومة دفاع جوي " إس 400 " وصلت إلى مراحل متقدمة، مضيفا أنه "فضلا عن منظومة الدفاع الجوي، الحديث يدور كذلك عن تكنولوجيا للقوات البرية".

كما ذكر السفير القطري أنه تم توقيع اتفاقية تعاون عسكري تقني بين قطر وروسيا، خلال زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى الدوحة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولفت العطية أن ذلك يفتح الطريق للتعاون بين البلدين في مجال الدفاع، بما في ذلك شراء المعدات العسكرية، وإعداد الضباط والجنود، والصيانة التقنية، مضيفا "في أقرب وقت سيتم تعيين ملحق عسكري قطري في موسكو وكذلك ملحق عسكري روسي في الدوحة".