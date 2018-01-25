استقالة بولا يعقوبيان على الهواء عقب أسابيع من لقائها بالحريري في السعودية

تقدمت بولا يعقوبيان، الإعلامية في تلفزيون "المستقبل" المملوك لرئيس حكومة لبنان، سعد الحريري، باستقالتها على الهواء مباشرة خلال تقديمها حلقة من برنامجها "إنترفيوز".

© REUTERS/ DENIS BALIBOUSE الحريري: المعارضة السورية لم تقرر بعد المشاركة بمؤتمر سوتشي

ووجهت يعقوبيان رسالة للحريري والمشاهدين قالت فيها: "أشكر رغبة الرئيس سعد الحريري بأن أستمر، لكن صار لازم أترك ما تزعل مني".

وأضافت: "أفتخر بمسيرتي في تلفزيون المستقبل، أفتخر أني عملت معك وأنك لبناني وغير فئوي، أفتخر بتمسكك بي رغم كل آرائي التي لم تعجبك أحيانا".

وأتمت: "أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم. شكراً لوفائكم لهذا البرنامج وأشكر الزملاء".

مشاهدينا الكرام، أشكر متابعتكم ووفائكم لبرنامج "إنترفيوز" خلال أكثر من عشر سنوات و500 حلقة. أشكر الرئيس #سعد_الحريري على ثقته ودعمه اللا متناهي. أشكر إدارة تلفزيون #المستقبل وكل زملائي و أودعكم..إلى اللقاء… pic.twitter.com/oreIlVEBlr — Paula Yacoubian 🌈 (@PaulaYacoubian) January 24, 2018

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وعقب استقالة الحريري من رئاسة الحكومة اللبنانية والتي أعلنها من العاصمة السعودية الرياض، أجرت بولا يعقوبيان أول مقابلة معه في منزله في السعودية وربما الوحيدة، ليوضح ملابسات استقالته المفاجئة والأسباب التي تمنعه من العودة للبنان.

ولم تعلن بولا يعقوبيان أي تفاصيل إضافية عن استقالتها أو توضح الأسباب.

@PaulaYacoubian resigns NOW LIVE ON AIR! All the details in #منا_وجر NEXT MONDAY!!! pic.twitter.com/OqVSWPdK9e — Pierre Rabbat (@pierrerabbat) January 24, 2018

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