استقالة بولا يعقوبيان على الهواء عقب أسابيع من لقائها بالحريري في السعودية

وأضافت: "أفتخر بمسيرتي في تلفزيون المستقبل، أفتخر أني عملت معك وأنك لبناني وغير فئوي، أفتخر بتمسكك بي رغم كل آرائي التي لم تعجبك أحيانا".
وأتمت: "أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم. شكراً لوفائكم لهذا البرنامج وأشكر الزملاء".
مشاهدينا الكرام، أشكر متابعتكم ووفائكم لبرنامج "إنترفيوز" خلال أكثر من عشر سنوات و500 حلقة. أشكر الرئيس #سعد_الحريري على ثقته ودعمه اللا متناهي. أشكر إدارة تلفزيون #المستقبل وكل زملائي و أودعكم..إلى اللقاء… pic.twitter.com/oreIlVEBlr— Paula Yacoubian 🌈 (@PaulaYacoubian) January 24, 2018
وعقب استقالة الحريري من رئاسة الحكومة اللبنانية والتي أعلنها من العاصمة السعودية الرياض، أجرت بولا يعقوبيان أول مقابلة معه في منزله في السعودية وربما الوحيدة، ليوضح ملابسات استقالته المفاجئة والأسباب التي تمنعه من العودة للبنان.
ولم تعلن بولا يعقوبيان أي تفاصيل إضافية عن استقالتها أو توضح الأسباب.
@PaulaYacoubian resigns NOW LIVE ON AIR! All the details in #منا_وجر NEXT MONDAY!!! pic.twitter.com/OqVSWPdK9e— Pierre Rabbat (@pierrerabbat) January 24, 2018
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