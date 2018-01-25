تصريح مثير لوزير خارجية قطر...بماذا وصف مجلس التعاون

قال محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن "قطر كانت تعتقد أن هناك رؤى مشتركة حتى الأشهر الثمانية الماضية بعد الهجوم الذي استهدف قطر، ونحن نؤمن بالسلام والحوار كقيمة، وكنا سباقين في الدعوة إلى الحوار".

ووصف وزير الخارجية القطري مجلس التعاون بأنه لم يعد فعّالا، خلال مشاركته في جلسة اليوم بعنوان "رؤية مشتركة للعالم العربي" في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، قائلا: "نشعر بالأسف أن مجلس التعاون الخليجي الذي كان في مرحلة ما يعكس آمالا في العالم العربي كأهم مؤسسة لها صوت مسموع وكأقوى منظمة وكنموذج للتعاون المشترك في العالم العربي، الآن أصبح المجلس منظمة غير فعالة وغير مؤثرة حتى في حل مشاكل الدول الأعضاء".

وأضاف: "دعونا كل الأطراف للجلوس على طاولة الحوار لمناقشة اختلافاتهم معنا، لأننا نؤمن أن بحث هكذا اختلافات يتم بالذهاب للمشاركة في الحوار وليس برفضه"، بحسب صحيفة العرب القطرية.

وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.