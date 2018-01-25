"طيران الإمارات" تستأنف رحلات أوقفتها على بعض المسارات الأمريكية

قررت شركة طيران الإمارات زيادة عدد الرحلات على بعض المسارات إلى الولايات المتحدة كانت قد خفضتها في مايو/ أيار الماضي، إثر تراجع الطلب نتيجة قيود فرضتها الحكومة الأمريكية على السفر.

وستعاود الشركة تسيير رحلات يومية من مركز عملياتها في دبي إلى مدينتي فورت لودرديل وأورلاندو بولاية فلوريدا، اعتبارا من 25 مارس/ آذار، بعدما جرى خفضها إلى خمس رحلات أسبوعيا في العام الماضي.

وقالت الشركة إن الزيادة تعكس الانتعاش المطرد في طلب العملاء، وفقا لـ"رويترز".

كما قررت طيران الإمارات، أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط، إضافة رحلة يومية مباشرة جديدة بالطائرة بوينغ 777 إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرزي، اعتبــارا من الأول مــن يــونيو/ حزيران، لكنها ألغت واحدة من أربع رحلات يومية تسيرها بالطائرة إيرباص ايه380 إلى مطار جون كنيدي في نيويورك اعتبارا من 25 مارس/ آذار.

© Sputnik. Vadim Millstone طيران "الإماراتية" تتراجع عن قرار منع التونسيات من السفر إلى دبي

وتسير طيران الإمارات بالفعل رحلة يومية إلى نيوارك عبر العاصمة اليونانية أثينا انطلاقا من دبي، وتمر واحدة من رحلاتها الثلاث اليومية المتبقية إلى نيويورك عبر ميلانو الإيطالية قدوما من دبي.

وخفضت طيران الإمارات عدد الرحلات إلى خمس مدن أمريكية في العام الماضي، وعزت ذلك إلى انخفاض الطلب الناتج عن محاولات إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لمنع مواطني بعض الدول الإسلامية من دخول الولايات المتحدة وفرض قيود على حمل أجهزة إلكترونية كبيرة داخل الطائرة في الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وأثرت القيود بشدة على شركات طيران في الشرق الأوسط ومنها طيران الإمارات.

وخفضت الشركة أيضا عدد رحلاتها إلى بوسطن ولوس أنجلوس وسياتل.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات تيم كلارك، في يونيو/ حزيران، إن الطلب على المسارات الأمريكية بدأ ينتعش مجددا وأن الشركة تدرس استعادة رحلات بوسطن وسياتل.