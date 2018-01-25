قطر تعلن مفاجأة...تنفرد بحدث لأول مرة في العالم

أعلنت قطر عن انفرادها بحدث للمرة الأولى في العالم، في الوقت الذي لا تزال فيه الأزمة الخليجية قائمة.

أعلنت السيدة سلام الشوا النائب الأول للرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات والإعلام في الخطوط الجوية القطرية، عن ظهور خاص لطائرة إيرباص إيه A350-1000 في الدوحة لأول مرة السبت المقبل.

وكتبت سلام عبر حسابها الرسمي على تويتر: "ظهور خاص لطائرة إيرباص إيه A350-1000 في الدوحة لأول مرة السبت المقبل، قبل أن تنضم لنا في شهر فبراير/شباط كأول مشغل لهذه الطائرة في العالم".

كما غردت الخطوط الجوية القطرية عبر حسابها الرسمي على تويتر: "لكل المهتمين بعالم الطيران لدينا مفاجأه ب 1000 مفاجأه قريبا جدا… هل عرفتم ما هي هذه المفاجأه؟".

ظهور خاص لطائرة الإيرباص ايه A350-1000 في #الدوحة لأول مرة السبت القادم، قبل ان تنضم لنا في شهر فبراير كأول مشغل لهذه الطائرة في العالم.

ترقبوا التغطية الحصرية على @qatarairwaysar ar pic.twitter.com/EcvufGL4Vb — Salam Al Shawa (@salam_shawa) January 24, 2018

وأعلنت القطرية للشحن الجوي عن حصولها على شهادة اعتماد من برنامج إنفايروتينر الخاص بمزودي خدمات التدريب والجودة المؤهلين (QEP)، وذلك في خمس من محطات شبكة وجهاتها، وهي أمستردام، وبازل، وباريس، وشيكاغو، ومقر عملياتها في الدوحة.

وأشارت القطرية في بيان اليوم، إلى أن شهادة اعتماد البرنامج تمنح للناقلات الجوية التي تستخدم حاويات انفايروتينر وتلبي ممارسات التوزيع الجيدة (GDP).. مؤكدة أن استلامها لهذه الشهادة يؤكد مصداقية القطرية للشحن الجوي من حيث توفير أفضل خدمات النقل الجوي للمنتجات الدوائية لعملائها في شتى أنحاء العالم.

لكل المهتمين بعالم الطيران لدينا مفاجأه ب 1000 مفاجأه قريبا جدا.. هل عرفتم ما هي هذه المفاجأه ؟ pic.twitter.com/zdPYVcj45y — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) January 24, 2018

وقال السيد غيلم هالو، رئيس عمليات الشحن بالإنابة في الخطوط الجوية القطرية، إن الناقلة القطرية للشحن الجوي تستخدم حاويات /انفايروتينر/ منذ العام 2015 لنقل مختلف الصناعات الدوائية، مبينا أن منح هذه الشهادة يؤكد تطبيق الشركة لأعلى المعايير في نقل الشحنات الدوائية عبر وجهاتها العالمية.

ولفتت القطرية للشحن الجوي إلى أنها ستعمل على إضافة المزيد من المحطات إلى اعتماد البرنامج خلال الأعوام المقبلة، حيث تستمر الناقلة الجوية بتعزيز حلول خدمات النقل الجوي ضمن درجات حرارة منخفضة بما يعود بالنفع على العملاء.