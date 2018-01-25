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15:48 25 يناير/ كانون الثاني 2018
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    العاهل الأردني

    العاهل الأردني: روسيا لاعب رئيسي في تسوية الأزمة السورية

    © AFP 2018/ MICK TSIKAS / POOL
    العالم العربي
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    وصف ملك الأردن عبد الله الثاني، روسيا باللاعب الرئيسي في تسوية الأزمة السورية، وجاء كلام الملك الأردني خلال جلسة في المنتدى الاقتصادي العالمي بـ"دافوس".

    ورد العاهل الأردني على سؤال حول مستقبل سوريا، "الروس هم اللاعبون الرئيسيون".

    ملك الأردن
    © Sputnik. Sergej Guneev
    العاهل الأردني يؤكد أهمية البناء على محادثات أستانا للتوصل إلى حل سياسي

    وأشار ملك الأردن إلى الدور الإيجابي للمفاوضات في أستانا والتنسيق في وقف الأعمال العدائية في سوريا.

    وأضاف العاهل الأردني، نحن وممثلو روسيا والولايات المتحدة نناقش سويا الوضع في جنوب سوريا، أما في شمال سوريا فالوضع أكثر تعقيدا، خصوصا بعد العمليات العسكرية للجيش التركي.

     وأكد الملك عبد الله أنه على الرئيس السوري بشار الأسد المشاركة في مفاوضات جنيف من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

    وفي وقت سابق، جاء في نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبد الله الثاني أكد خلال تصريحات صحفية مشتركة مع الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، على "أهمية البناء على محادثات أستانا للوصول إلى حل سياسي من خلال مسار جنيف يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية ويحقق تطلعات الشعب السوري".

    وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، قال بأنه سيتم إعطاء الكلمة للجميع: الحكومة والمعارضة  الداخلية والخارجية والمسلحة، بينما لم يتم التخطيط لإلقاء كلمات من قبل ممثلي الدول الضامنة.

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    الكلمات الدلالية:
    حل الأزمة السورية, عبد الله الثاني, الأردن, سوريا, روسيا
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