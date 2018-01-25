تغريدات مسيئة للسعودية ودول خليجية ستكلف صاحبها 10 سنوات سجن

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الخميس، بحبس المغرد والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، عبد الله الصالح، 10 سنوات، وذلك لاتهامه بالإساءة للسعودية والبحرين والإمارات، بحسب "القبس الإلكتروني".

© AP Photo/ Asmaa Waguih حكم قضائي بحق مغرد كويتي أدين بالإساءة للسعودية

القاهرة — سبوتنيك . وتأتي محاكمة الصالح استكمالا للقضايا المرفوعة ضده، وبهذا الحكم ارتفعت عدد سنوات أحكام سجن المغرد الكويتي إلى 26 سنة.

وكان الصالح نشر عدة تغريدات على "تويتر"، ينتقد من خلالها السعودية والإمارات والبحرين، بسبب ما أسماه "حصار" قطر، وهو ما اعتبر تحريضا ضد الدول الخليجية الثلاث.

وجاء ضمن تغريدات الصالح، "أجبروا شعوبهم على كره قطر… بزرع الأكاذيب! وسيجبرون شعوبهم على حب قطر… بعد الصلح! دول الحصار… تسلب مواطنيها حق التفكير والقرار".

وفي تصريحات سابقة لوسائل إعلام قطرية، أشار الصالح إلى أن "مجلس التعاون الخليجي" مختطف ولا يملك قراره، وأن القطريين لم يتوقعوا أن يكون الإخوة و"أبناء العم" بهذه القسوة في التعامل معهم.

وقال، "وجدت أن المجتمع القطري مستوعب للحملات الإعلامية المغرضة الموجهة لتشويه القيادة القطرية وأهل قطر، حيث اتضح أن الأمر مدبر ولا يمثل شعوب دول الحصار، والدليل على ذلك قانون منع التعاطف في تلك الدول، إذ يتم منع المواطنين من التعبير عن آرائهم".

وأضاف "ومن هنا، ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من دول الحصار لا يعبر عن الشعوب الخليجية، والصوت الحقيقي يكون عندما يتم السماح بحرية التعبير، فما يصدر في المواقع هو تزوير للحقيقة وليس الحقيقة، ومن يكتب ليس شعوب الخليج بأصالتها ونخوتها".