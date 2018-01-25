وزير المالية السعودي: المستثمرون يدركون أن حملة محاربة الفساد جيدة للاقتصاد

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الخميس 25 يناير/ كانون الثاني، إن المستثمرين يدركون الآن أن حملة محاربة الفساد جيدة للاقتصاد.

© REUTERS/ YURI GRIPAS وزير المالية السعودي يكشف أوضاع الأصول الأجنبية في 2018

وأوضح الوزير السعودي ، بحسب ما قالت "رويترز"، أن المستثمرين ضخوا مبالغ قياسية بسوق الأسهم السعودية في الأسابيع الأخيرة، مع إدراكهم أن الحملة التي تشنها المملكة على الفساد إيجابية للاقتصاد.

كما ذكر الجدعان أن حملة محاربة الفساد دقيقة الأهداف ومحددة للغاية.

وكان الجدعان قد أوضح، في وقت سابق، أن التسويات النقدية التي جرت مع محتجزين في إطار حملة سعودية على الفساد ستساعد في تمويل حزمة قيمتها 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لمساعدة المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، بحسب "رويترز".