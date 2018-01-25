نائب لبناني: إذا لم تحل قضية النفايات قبيل الانتخابات النيابية فستكون كارثة على جميع الأفرقاء السياسيين

ما زالت أزمة النفايات مستمرة في لبنان منذ 3 سنوات، من دون الوصول إلى حلول جذرية لهذا الملف، ما يهدد الوضع البيئي والصحي في البلاد، خاصة بعد إنتشار النفايات على شواطئ البحر.

وبهذا الصدد قال النائب في البرلمان اللبناني، سيرج طورساركيسيان، لـ"سبوتنيك": "إن الحكومة اللبنانية تذهب دائماً إلى الأمور البسيطة وعلى الصعيد المالي فقط، من دون الأخذ بعين الاعتبار الأمور البيئية والإبتداء من الوضع البيئي أولاً، وهنا نرى أنهم يضعون النفايات على شواطئ البحر، إضافة إلى أنه لا يوجد أي رؤية بيئية بمناولة الملف لحله، كل الإجراءات التي تتخذ مؤقتة".

وأضاف:"يقولون إنهم يريدون المحارق، إلى متى سينتظر المواطن اللبناني المحارق؟ وأين سيتم وضع المحارق؟ معركتي منذ 5 سنوات في المجلس النيابي أنه يجب وضع خطة، مثلما تم استقدام "ماكينزي" لوضع خطة عن الوضع الاقتصادي فليستقدموا "ماكنزي" من أجل الواقع البيئي، وهذا الأمر يجب أن يعالج الآن لأنه يفيد جميع الأطراف السياسية إنتخابياً".

وحمل طورساركيسيان مجلس الوزراء المسؤولية عن عدم وجود خطة لمعالجة ملف النفايات مضيفاً:" والمسؤولية هي مسؤولية متراكمة منذ زمن، لأنه لا يوجد أي رؤية مستقبلية، يجب وضع خطة متينة، وليس إستخدام شاطئ البحر كوقف للنفايات.

وأشار إلى أن هذه الأمور بحاجة إلى معالجة من المنزل أو عبر البلدية السلطة المركزية حيث الفرز، وبالتالي حجم النفايات يخف تدريجياً، لأن الشق المدور فيه يتراوح بين 35 و 40%.

وأكد النائب طورساركيسيان أنه "إذا لم تحل قضية النفايات قبيل الانتخابات النيابية فستكون كارثة على كافة الأفرقاء السياسيين، ومشروع بحجم موضوع معالجة النفايات لا يستطيع أي نائب أو حزب لوحده معالجة الموضوع، نحن بحاجة إلى قرار حكومي نهائي بوضع خطة مستقبلية آنية واضحة مع مساعدة الأخصائيين البيئيين لوضع حد نهائي لهذا الأمر وإلا فإن الأمر سيبقى على حاله".

وختم قائلاً: "سيؤثر هذا الملف على الجميع وشظاياه ستطال الجميع، التقارير الطبية الصادرة من الجامعة الأمريكية في بيروت منذ 5 سنوات تفيد عن إزدياد نسبة السرطان وعن إنخفاض عمر المواطن اللبناني، وهذه التقارير تصدر ولا أحد يعطيها الأهمية، يجب التكاتف للوصول إلى نتيجة".

الجدير ذكره أن الاحتجاجات الشعبية اللبنانية إندلعت عام 2015 بسبب تراكم النفايات على الطرق في كافة المناطق اللبنانية، مع إنتشار المطامر والمحارق الغير صحية، وعجز السياسيين عن معالجة الأزمة حتى الساعة.