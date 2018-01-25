مع تسليم وزير هارب... رئيس الإنتربول يزور العراق قريبا

كشف رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) جورجن ستوك، اليوم الخميس، أنه سيزور العراق قريبا، مؤكدا تعاون منظمته مع العراق بخصوص ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، وفقا لما ذكره موقع قناة "السومرية" العراقية.

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان له، إن حيدر العبادي "التقى في دافوس رئيس الإنتربول جورجن ستوك"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء بحث التعاون مع العراق لملاحقة الجريمة المنظمة والإرهاب والمتورطين بقضايا الفساد".

وأكد رئيس الإنتربول، وفقاً للبيان، "تعاون الإنتربول مع العراق في هذا المجال (ملاحقة الجريمة المنظمة والإرهاب والمتورطين بقضايا الفساد)"، مشيراً إلى أنه سيقوم "بزيارة للعراق قريبا للتعاون بشكل أكبر بين الإنتربول والعراق".

يذكر أن العبادي وصل، أمس الأول الثلاثاء (24 كانون الثاني 2018)، إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس، والتقى بعدد من المسؤولين من مختلف بلدان العالم.

يتزامن ذلك مع ما نقله موقع قناة "السومرية" العراقية بشأن وصول وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني المطلوب للحكومة العراقية إلى مطار بغداد، بعد تسلمه من الإنتربول الدولي.

وقال مصدر إن ضباطا في الداخلية وأعضاء في هيئة النزاهة اقتادوا الوزير بطائرة من بيروت إلى بغداد.

وتسلم عبد الفلاح السوداني منصبه في حزيران 2006 مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة نوري المالكي، ومثل السوداني الذي ينتمي إلى "حزب الدعوة" تنظيم العراق، أمام البرلمان في أيار 2009 إثر اتهامه من قبل لجنة النزاهة البرلمانية بالتورط في قضايا فساد إداري، واستقال الوزير في يونيو/ حزيران من العام نفسه بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد.