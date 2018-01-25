العبادي: إعادة إعمار العراق تتطلب 100 مليار دولار

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الخميس 25 يناير/ كانون الثاني، إن حكومة إقليم كردستان وافقت على تسليم كل النفط للحكومة العراقية.

وذكر العبادي، خلال مشاركته في منتدى "دافوس"، أن بلاده تستطيع إعادة بناء الاقتصاد إذا كان سعر النفط متقلبا، مشيرا إلى أن حكومة إقليم كردستان وافقت على تسليم كل النفط للحكومة العراقية.

وتابع رئيس الوزراء، بحسب ما نقلت "رويترز"، "العراق سيلتزم باتفاق أوبك لإبقاء الأسعار تحت السيطرة"، لافتا إلى أن إعادة إعمار العراق ستتطلب من 55 لـ100 مليار دولار.

وأضاف "الطريق الوحيد للمضي في إعادة إعمار العراق هو جذب الاستثمارات الأجنبية".

كما ذكر أن أي تغيير في العلاقات الأمريكية الإيرانية مضر للعراق.