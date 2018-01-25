ثاني رافضي المشاركة في مؤتمر سوتشي... أكراد سوريا

قال مسؤول كردي كبير اليوم الخميس إن الجماعات الكردية الرئيسية السورية لن تشارك في مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده في مدينة سوتشي الروسية الأسبوع المقبل.

© Sputnik. Maxim Blinov أول رافضي المشاركة في مؤتمر سوتشي... اللجنة الدولية للصليب الأحمر

وأشار المسؤول الكردي إلى أنه لا يمكن مناقشة حل للحرب في ظل استمرار الهجوم التركي على منطقة عفرين. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأوضح المستشار بالإدارة التي تدير مناطق الحكم الذاتي الكردية بشمال سوريا، بدران جيا كورد، أن

الإدارة لم تتلق دعوة رسمية إلى مؤتمر سوريا منذ تأكيد تنظيمه في يومي 29 و 30 كانون الثاني/ يناير في سوتشي.

وفي سياق متصل بالشأن السوري الكردي، قال مصدر مطلع على مجريات الوضع في الشمال السوري لـ"سبوتنيك": "إن وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على مدينة عفرين رفضت طلبا روسيا بتسليم المدينة إلى الجيش السوري، كان بهدف تجنيب المدينة العمل العسكري التركي الذي بدأ عليها".

ولفت المصدر إلى أن "القوات الروسية المتمركزة في محيط عفرين قد انسحبت بعد رفض الطلب الروسي هذا حرصا على سلامتها من أي استهداف".

ومؤكدا أن "وحدات حماية الشعب اختارت بذلك المواجهة مع التركي وحيدة فبكل تأكيد لن يدخل الأمريكي في صدام مباشر مع التركي بسببهم، وهم من رفضوا دخول الجيش السوري إلى المدينة فكيف ستصد القوات السورية الهجوم التركي دون أن تتواجد على الأرض، كما أنه من الصعب على الدفاعات الجوية السورية أن تستهدف الطائرات التركية وهي على مسافة بعيدة".

مشيرا إلى أن "قيادات وحدات حماية الشعب طلبت ضمانات روسية وسورية على منحهم النظام الفيدرالي في الأقاليم التي يسيطرون عليها، معولين في موقفهم هذا على الدعم الأمريكي لهم لتحقيق طموحاتهم الانفصالية".