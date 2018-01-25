ترامب يهدد بقطع المساعدات للفلسطينيين إن لم يعودوا للمفاوضات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس 25 يناير/ كانون الثاني، بحجب المساعدات المقدمة للفلسطينيين، "إذا لم يسعوا لتحقيق السلام مع إسرائيل".

© REUTERS/ BRENDAN MCDERMID تهديد أمريكي: هذا مصير من يعارض قرار ترامب بشأن القدس

وذكر الرئيس الأمريكي، بحسب ما نقلت عنه "رويترز"، أنه يهدف إلى السلام في الشرق الاوسط، معربا عن أمله في أن يسود المنطق السليم بين الفلسطينيين لتحقيق السلام.

لكنه حذر قائلا "عندما أبدوا عدم احترام تجاهنا قبل نحو أسبوع بعدم سماحهم لنائب الرئيس بمقابلتهم، ونحن نعطيهم ملايين الدولارات مساعدات ودعما، وهي أرقام هائلة، أرقام لا يفهمها أحد. هذه الأموال مطروحة على الطاولة، وهذه الأموال لن تذهب إليهم ما لم يجلسوا ويتفاوضوا من أجل السلام".