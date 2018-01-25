شركة خليجية تشتري أرضا في ريف دمشق لإقامة مشروع سكني

أعلنت الشركة الكويتية السورية القابضة المدرجة في بورصة الكويت، عن شراء قطعة أرض في منطقة يعفور في ريف دمشق بمساحة تزيد عن 100 ألف متر مربع بقيمة 12.2 مليون دولار أمريكي، بمشاركة بعض المستثمرين السوريين.

وأكدت الشركة أن نسبة ملكيتها في الأرض تصل إلى 45% بقيمة 5.5 مليون دولار، مشيرةً إلى أنه سيتم دمجها مع الأرض التي تملكها الشركة في المنطقة لإقامة "مشروع سكني ضخم" على كامل مساحة الأرضين والتي تصل إلى 180 ألف متر مربع، وفقا لوكالة "أوقات الشام".

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وبيّنت الشركة، أن المشروع يتضمن شقق سكنية بمساحات مختلفة إضافة إلى مجمع تجاري ونادي رياضي واجتماعي، مؤكدةً أنه يتم حالياً تنفيذ المخططات الخاصة بالمشروع وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وسيتم خلال الفترة القادمة إدارة المشروع من قبل إحدى الشركات السورية مع دخول مستثمرين سوريين في هيكل المساهمين بالمشروع إلى جانب الشركة، وستكون حصة "الشركة الكويتية السورية القابضة" وشركاتها التابعة 70.5 % وحصة المستثمرين السوريين 29.5%.

وعملت الشركة منذ عام 2006 على إقامة مشروع حدائق الناصر في منطقة كفر قوق المطلة على يعفور في ريف دمشق، الذي يتكون من 289 فيلا ومساحات كبيرة من الحدائق، وباشرت في الخطوات التنفيذية للمشروع ونتيجة للأحداث الجارية لم تتمكن الشركة من الحصول على التراخيص اللازمة.

ومن المشاريع الاستثمارية الهامة للشركة مشروع كيوان السياحي خلف فندق الشيراتون وتملك 50% من أسهمه، والذي كان من المقرر أن يضم فندق انتركونتيننتال ومركز تسوق ومجمعاً لصالات السينما ومركزاً للمؤتمرات وتوقف العمل به خلال الأزمة، وهنالك مباحثات مع وزارة السياحة لإعادة الإقلاع به.