ضابط يمني يؤكد تراجع زحف قوات التحالف في تعز

قال مصدر عسكري من الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، تمكنوا من كسر عدة زحوفات في محافظة تعز توزعت على جبهات الضباب وبير باشا والجرة وعصيفرة.

© REUTERS/ Fawaz Salman الجيش اليمني: عملية واسعة لتحرير تعز بدعم التحالف الذي تقوده السعودية

وأكد المصدر في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الجيش "تمكن من قتل وأسر العشرات من جنود التحالف خلال تلك المعارك التي استمرت عدة ساعات وتكبيد "العدو" خسائر كبيرة في العتاد دون أي تقدم يذكر".