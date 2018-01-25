الجيش اليمني: عملية واسعة لتحرير تعز بدعم التحالف الذي تقوده السعودية

وقال البيان إن "صقور الجو في طيران التحالف العربي كان لهم الدور الكبير في تكبيد الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بتنفيذ ضربات مركزة ودقيقة استهدفت آليات وتعزيزات للميليشيات".
وأفاد أن "الضربات الجوية رافقها تقدم ملحوظ لقوات الجيش الوطني في القطاع الشمالي والشمالي الغربي لتعز في ظل انهيار وحالة فرار وارتباك في صفوف الميليشيات"، بحسب البيان.
ونفى البيان "صحة ما يشاع عن حدوث ضربات جوية خاطئة استهدفت مواقع الجيش الوطني، واعتبرها محاولة يائسة لإضعاف المقاتلين في تأدية مهامهم نحو تحرير المحافظة".
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