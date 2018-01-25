الجيش اليمني: عملية واسعة لتحرير تعز بدعم التحالف الذي تقوده السعودية

قال الجيش اليمني، إنه "أطلق عملية عسكرية واسعة بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، لفك الحصار المفروض على مدينة تعز من قبل "أنصار الله" منذ 3 سنوات، واستكمال تحرير ما تبقى من محافظة تعز جنوب غربي البلاد".

© REUTERS/ MOHAMED AL-SAYAGHI ضابط يمني يؤكد تراجع زحف قوات التحالف في تعز

وحسب موقع "العربية" السعودي، أكد بيان صحفي صادر عن قيادة محور تعز العسكري، أن العملية تشارك فيها الألوية والوحدات العسكرية التابعة للمحور بمساندة من طيران التحالف العربي.

وقال البيان إن "صقور الجو في طيران التحالف العربي كان لهم الدور الكبير في تكبيد الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بتنفيذ ضربات مركزة ودقيقة استهدفت آليات وتعزيزات للميليشيات".

وأفاد أن "الضربات الجوية رافقها تقدم ملحوظ لقوات الجيش الوطني في القطاع الشمالي والشمالي الغربي لتعز في ظل انهيار وحالة فرار وارتباك في صفوف الميليشيات"، بحسب البيان.

ونفى البيان "صحة ما يشاع عن حدوث ضربات جوية خاطئة استهدفت مواقع الجيش الوطني، واعتبرها محاولة يائسة لإضعاف المقاتلين في تأدية مهامهم نحو تحرير المحافظة".