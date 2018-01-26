مركز المصالحة الروسي: خطط لأعمال إرهابية في أنحاء متفرقة من سوريا

وكشف المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم الجمعة، أن مجموعات المقاتلين من منطقة السيطرة الأمريكية في التنف، قد تحقق اختراقا في وقت قريب باتجاه الشمال والشمال الشرقي.
وجاء في بيان المركز: "وفقا لشهادات اللاجئين الذين تمكنوا من الخروج من مناطق سيطرة الولايات المتحدة في منطقة التنف، يتوقع في أقرب وقت، اختراق مجموعات مقاتلين أخرى للطوق في منطقة التنف باتجاه الشمال والشمال الشرقي".
ووفقا للبيان، فإن مهمة المجموعات الإرهابية هي "تنفيذ أعمال تخريبية – إرهابية في محافظات دمشق وحمص ودير الزور… لجر القوات السورية التي تنفذ مهامها القضاء على إرهابيي "جبهة النصرة".
وأضاف البيان، أن "هذه الحقيقة، تظهر للعيان تورط الولايات المتحدة الحقيقي في تحضير وتشكيل "معارضة مسلحة" من كافة الأطياف تحت إمرتها…لتقويض العملية السلمية في سوريا".
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