الجيش السوري يكشف عن أسلحة ومعدات أوروبية كانت بحوزة الإرهابيين في التنف

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الجيش السوري يكشف عن أسلحة ومعدات أوروبية كانت بحوزة الإرهابيين في التنف