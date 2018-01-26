القوات الجوية التركية تقضي على 23 هدفا في عفرين

أعلنت هيئة الأركان العامة التركية، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية التركية استهدفت أكثر من 23 هدفا عسكريا في مدينة عفرين السورية.

© AP Photo/ القوات الخاصة التركية تنطلق نحو عفرين

جاء في بيان هيئة الأركان التركية "قامت القوات الجوية التركية مساء أمس الخميس خلال عملية استطلاع جوي باستهداف 23 هدفا عسكريا لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات كردية أخرى في مدينة عفرين السورية، بالإضافة الى أهداف تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي شملت مخازن ومستودعات أسلحة".

وأضاف البيان "وبعد ضربات القوات الجوية التركية عادت المقاتلات التركية سالمة الى قواعدها". وأشار البيان أنه منذ بداية عملية "غصن الزيتون" تم القضاء على 343 إرهابيا على الأقل.

الجدير بالذكر أن تركيا أعلنت رسميا، السبت الماضي، بدء عملية عفرين في ريف حلب شمال غربي سوريا، تحت اسم "غصن الزيتون".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إن "العملية العسكرية في عفرين بدأت فعليا بقصف مدفعي عبر الحدود"، مؤكدا أن "فصائل الجيش السوري الحر ستشارك بشكل فعال في العملية".