الاتصالات السعودية تدرس الاستثمار في المشاريع الروسية

أكد المدير العام لشركة "الاتصالات السعودية"، خالد البياري، أن الشركة تهتم بالتعاون مع روسيا في مجال التقنيات الجديدة، وتدرس إمكانية الاستثمار في مشاريع الأجهزة المسيرة عن بعد، والأمن الإلكتروني.

دافوس — سبوتنيك. وقال البياري لـ"سبوتنيك": "ربما من طرف رؤوس الأموال الاستثمارية، وذلك لأن لدينا رأس مال استثماري يبحث عن مشاريع جديدة وشركات ناشئة للاستثمارات الممكنة، ولذلك فإني أعتقد بأن ذلك يمكن أن يكون مجالا للتعاون بين "سعودي تيليكوم" وروسيا".

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كما أشار إلى أن الشركة مهتمة بالاستثمار بمشاريع في مجال التقنيات الحديثة، وأوضح: "جميع التقنيات الحديثة، ابتداءا من الأجهزة المسيرة عن بعد وانتهاءا بالعملات الرقمية المشفرة، ومجال أمن الحواسيب، هذا ما نهتم به".

وأوضح أنه تم تشكيل صندوق رؤوس أموال استثمارية الذي يجب أن يبدأ عمله خلال أشهر.

وقال: "العقد الأول مع الروس في هذه المجالات يمكن أن يكون في الربع الثاني من عام 2018".