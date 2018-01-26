أميرة سعودية توجه رسالة "غاضبة" من منتدى "دافوس"

وجهت الأميرة السعودية، ريما بنت بندر، وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، رسالة وصفت بـ"الغاضبة"، خلال كلمتها في منتدى "دافوس".

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER أميرة سعودية تتحدث للمرة الأولى عن أزمة بلادها مع قطر

وهاجمت الأميرة ريما محاولات المجتمع الغربي الانتقاص والتشكيك من الإصلاحات والخطوات الجادة، التي تتخذها المملكة، على سبيل التغيير نحو المستقبل، بحسب شبكة " سي إن بي سي " الأمريكية.

وأشارت بنت بندر إلى أن المجتمع الغربي يسعى دوما إلى البحث عن الجوانب السلبية في الخطوات التطويرية التي تنتهجها المملكة بصورة "محبطة".

ودعت الأميرة السعودية الغرب إلى عدم النظر إلى "نفط المملكة"، والنظر إلى "كنزها الجديد" ألا وهو "الشعب السعودي نفسه".

وتابعت قائلة "قيمنا وعاداتنا مختلفة عن الباقين، حين نتغير لا يوجد خطأ أو صواب في ذلك، يجب احترام أي خطوات نتخذها بغض النظر عن مدى موائمتها لكم، قد لا تتفق قيمنا مع قيمكم، لكن يجب احترامها".

ومضت بقولها

"تستمرون في مطالبتنا الدائمة بالتغيير، وعندما نتغير يقابل ذلك بالسخرية والتقليل من أهمية ما نفعله".