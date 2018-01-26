أميرة سعودية توجه رسالة "غاضبة" من منتدى "دافوس"

وأشارت بنت بندر إلى أن المجتمع الغربي يسعى دوما إلى البحث عن الجوانب السلبية في الخطوات التطويرية التي تنتهجها المملكة بصورة "محبطة".
ودعت الأميرة السعودية الغرب إلى عدم النظر إلى "نفط المملكة"، والنظر إلى "كنزها الجديد" ألا وهو "الشعب السعودي نفسه".
وتابعت قائلة "قيمنا وعاداتنا مختلفة عن الباقين، حين نتغير لا يوجد خطأ أو صواب في ذلك، يجب احترام أي خطوات نتخذها بغض النظر عن مدى موائمتها لكم، قد لا تتفق قيمنا مع قيمكم، لكن يجب احترامها".
ومضت بقولها
"تستمرون في مطالبتنا الدائمة بالتغيير، وعندما نتغير يقابل ذلك بالسخرية والتقليل من أهمية ما نفعله".
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