السعودية تعتزم مواصلة التعاون مع الدول خارج منظمة "أوبك"

أكد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، بأن المملكة تعتزم مواصلة التعاون مع الدول خارج منظمة "أوبك" حتى بعد العام الجاري، وتعول على أن الانسحاب من صفقة تقليص الإنتاج سيكون تدريجيا.

دافوس — سبوتنيك. وقال الفالح لـ "سبوتنيك": "في نهاية العام نحن سنفهم ماذا يتعين القيام به، لكننا دون شك نريد مواصلة التعاون مع كافة الدول خارج "أوبك"، إن هذا أمر أساسي، سواء في مجال التبادل بالمعلومات والتباحث حول إمكانية زيادة التصدير والطلب، أو الإلقاء عليه عند المستوى الحالي".

وأضاف الوزير: "نحن لن نخرج من الصفقة. سنكون دائما مرساة لأي اتفاقية مستقبلية حول الإنتاج. سنكون دائما في أساس "أوبك" وفي أساس المناقشات مع الدول من خارج أوبك".