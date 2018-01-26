العراق: العثور على مقذوفات حربية مخبأة في كربلاء

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في كربلاء، اليوم الجمعة، ضبط كدس للعتاد ومقذوفات حربية شمال غربي المحافظة.

قال بيان للمديرية تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة عنه، إن القوات في المديرية تمكنت من ضبط كدس للعتاد ومعه مقذوفات حربية في منطقة الرزازة شمال غربي كربلاء.

ولفت البيان إلى أن المديرية سلمت المواد المضبوطة إلى مديرية الدفاع المدني لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لإزالة الخطر عن المواطنين.

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وكانت وزارة الدفاع العراقية، أعلنت يوم السبت 20 يناير/ كانون الثاني، ضبط مخبأ للمواد المتفجرة والعبوات الناسفة فــي قضاء الكرمة في محافظة الأنبار.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أبطال الفرقة 14 الفوج الثالث وبالتعاون مع حشد الكرمة، استطاعوا ضبط كدس للمواد المتفجرة والعبوات الناسفة فــي منطقة الدواية، يحتوي على خمسة جليكانات سعة 20 لترا، و57 مسطرة تفجير قناني أوكسجين على شكل عبوات ناسفة، وقناني غاز تبريد على شكل عبوات ناسفه عدد (10)، وعبوات بلاستيكية، إضافة إلى مطفئة حريق على شكل عبوة ناسفة".

وأضاف البيان أن "هذه العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وضمن عمليات التفتيش والبحث عن مخلفات داعش الإرهابي في نواحي وأقضية محافظة الأنبار".