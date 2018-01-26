زاسيبكين: قلقون للتدخل التركي من زاوية التأكيد على وحدة الأراضي السورية

أعرب السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر زاسيبكين، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، عن قلق بلاده من التدخل العسكري التركي في عفرين السورية، من "زاوية" التأكيد على وحدة الأراضي السورية واستعادة سيادة الدولة.

بيروت — سبوتنيك. وقال السفير ردا على سؤال حول الموقف الروسي من العملية التركية في الشمال السوري: " بالنسبة إلى ما يجري في عفرين، والشمال السوري بشكل عام، فإنّ الموقف الروسي معروف، وهو التأكيد على وحدة الأراضي السورية وإعادة سيادة الدولة السورية على كل ربوع البلد. من هذه الزاوية، فإننا ننظر بقلق إلى التدخل التركي، كما أننا نعرف جيداً الموقف السوري الرسمي، الذي يعتبر هذا التدخل عدواناً".

يتبع…