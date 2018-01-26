أول تعليق من السعودية على شراء قطر صواريخ "إس 400" الروسية

علّق مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، على التقارير التي أفادت بنية قطر شراء منظومات روسية للدفاع الجوي بينها "إس-400".

وفي حديث مقتضب مع وكالة روسية بعد مشاركته في أعمال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، أمس الخميس، قال المعلمي: "في أي مكان سينشرونها؟"، في إشارة إلى المساحة الصغيرة لأراضي قطر.

وأفادت وسائل إعلام روسية، الخميس 25 يناير/ كانون الثاني، بأن قطر مهتمة بشراء منظومات دفاع جوي روسية، وأن المفاوضات حول شراء هذه المنظومات وصلت إلى مراحل متقدمة.

وقال سفير قطر لدى موسكو، فهد محمد العطية، إن المفاوضات حول شراء منظومة الدفاع الجوي "إس 400" وصلت إلى مراحل متقدمة، مضيفا أنه "فضلا عن منظومة الدفاع الجوي، الحديث يدور كذلك عن تكنولوجيا للقوات البرية".

كما ذكر السفير القطري أنه تم توقيع اتفاقية تعاون عسكري تقني بين قطر وروسيا، خلال زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى الدوحة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

© REUTERS/ NASEEM ZEITOON وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال

ولفت العطية أن ذلك يفتح الطريق للتعاون بين البلدين في مجال الدفاع، بما في ذلك شراء المعدات العسكرية، وإعداد الضباط والجنود، والصيانة التقنية، مضيفا "في أقرب وقت سيتم تعيين ملحق عسكري قطري في موسكو وكذلك ملحق عسكري روسي في الدوحة".

من الجدير بالذكر أن السعودية، التي تمر علاقاتها مع قطر بأزمة حادة، لقد أبرمت اتفاقا مع روسيا حول شراء عدد من منظومات "إس-400" نتيجة الزيارة، التي قام بها العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، إلى موسكو أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.