رئيس "حزب الوفد" المصري يطلب إجراء الكشف الطبي تمهيدا لترشحه لرئاسة مصر

تقدم رئيس "حزب الوفد" المصري، السيد البدوي شحاتة، اليوم الجمعة، بطلب إجراء الكشف الطبي تمهيدا لترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية، المقرر إجراؤها في مارس/ آذار.

قال عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، التي تجري الفحوص، أنه تلقى طلب الكشف الطبي من رئيس "حزب الوفد"، بحسب وكالة "رويترز".

وصرح ياسر حسان، مساعد رئيس الحزب ورئيس لجنة الإعلام، إن الهيئة العليا للحزب ستعقد اجتماعا غدا السبت لاتخاذ قرار ترشيح البدوي لانتخابات الرئاسة.

وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد قد أصدرت بيانا قبل أيام قالت فيه إن الحزب لن يتقدم بمرشح للرئاسة، وإنه يدعم ترشح السيسي لفترة ثانية.

وأعلن السيد البدوي في مقابلة مع صحيفة "الشروق" المصرية في 15 يناير/ كانون الثاني، قائلا "لن أترشح لانتخابات الرئاسة ولن يكون للوفد مرشح لأن الوفد حزب سياسي عمره 100 عام ويعرف اتخاذ القرار السياسي المناسب في الوقت المناسب".

وأكد مسؤولون في الحزب أنهم عدلوا عن موقفهم السابق في ظل تراجع المحامي الحقوقي خالد علي عن اعتزامه الترشح، وإعلان القوات المسلحة أن رئيس أركانها الأسبق سامي عنان ما زال في الخدمة ولا يجوز له خوض السباق.

وجدير بالذكر أن الفحوصات الطبية للمرشحين المحتملين لازمة قانونا لقبول أوراق الترشح لخوض انتخابات الرئاسة.