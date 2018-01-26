منظمة حقوقية توجه دعوة عاجلة إلى لبنان

وعنونت " هيومن رايتس ووتش " دعوتها "أوقفوا حرق النفايات في لبنان".

وطالبت المنظمة الحكومة اللبنانية التوقف عن حرق النفايات في أكثر من 150 مكب في البلاد، والمخاطرة بحياة وصحة المواطنين.

وتابعت قائلة "تتم عمليات الحرق مرة في الأسبوع على الأقل، ما يعرض سكان المناطق المجاورة لمخاطر صحية، نتيجة التنشّق المستمر للدخان، الأشخاص الأكبر سنا والأطفال أكثر عُرضة للخطر من غيرهم".

انضموا إلى @hrw_ar في مطالبة حكومة #لبنان بوقف حرق النفايات (في أكثر من 150 مكب حول البلاد)، والمخاطرة بحياة وصحة المواطنين https://t.co/RHHp5e4Soe pic.twitter.com/fTLabJPlvO — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) January 19, 2018

ومضت قائلة "يقول الأطباء إن الحرق يؤدي إلى أمراض تنفسية ويمكن أن يزيد خطورة الإصابة بالسرطان، ويُمكن للدولة اللبنانية، بل عليها، أن تُوقف الحرق وتُدير النفايات بطريقة تحترم الحق في الصحة وتتناسب مع المعايير البيئية".

ومن المقرر أن يبحث مجلس النواب اللبناني قانونا وطنيا لإدارة النفايات الصلبة، من شأنه أن يحظر طمر النفايات وحرقها في الهواء الطلق.