ياسر علوي يترأس الوفد المصري إلى سوتشي

قال السفير المصري لدى روسيا إيهاب نصر، اليوم الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني، إن ياسر العلوي، الوزير المفوض ومسؤول الملف العربي في مكتب وزير الخارجية، سيترأس وفد بلاده في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.