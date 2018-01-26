بعد استقالتها من قناته... بولا يعقوبيان تفاجئ الحريري بهذا القرار

بعد يوم من إعلانها الاستقالة من قناة "المستقبل" المملوكة لرئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، فاجأت الإعلامية، بولا يعقوبيان، الجميع بقرار جديد.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن يعقوبيان قرارها بالترشح للانتخابات النيابية، على لائحة "المجتمع المدني" المنافسة للائحة "المستقبل" الخاصة برئيس الوزراء اللبناني.

وكانت وسائل الإعلام العربية والعالمية قد اهتمت بصورة كبيرة، خلال الفترة الماضية، عقب استدعائها لإجراء مقابلة مع الحريري، خلال تواجده في الرياض، عندما أعلن عن استقالته منها قبل أن يتراجع عنه بعد مغادرته إياها.

وقالت يعقوبيان في تصريحاتها: "لدي مشروع انتخابي كبير أعمل عليه، وانتظر أن أطلع الناس عليه قبل الحديث عن أي حظوظ بالفوز أو الخسارة".

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كانت يعقوبيان قد فاجأت الجميع، مساء الأربعاء، بإعلان استقالتها مباشرة على الهواء، في ختام برنامجها على قناة "المستقبل"، قائلة "مشاهدينا الكرام، أشكر متابعتكم ووفاءكم لبرنامج إنترفيوز، خلال أكثر من عشر سنوات و500 حلقة"، ووجهت الشكر للعاملين معها في القناة والبرنامج، وودعتهم، وأضافت قائلة: "أشكر رغبة الرئيس سعد الحريري في أن أستمر، لكن صار لازم اترك، ما تزعل مني".