سر اللقاء الذي جمع نجل صالح بمسؤول روسي بارز (صور)

وأشارت الوكالة إلى أن بوغدانوف قدم لنجل صالح، الذي كان يعمل سفيرا لليمن في الإمارات حتى عام 2012، واجب العزاء في وفاة والده.
ولا يزال أحمد علي صالح، 45 عاما، يقيم في الإمارات منذ اندلاع الأزمة اليمنية.
نائب وزير الخارجية الروسي— مدين صالح (@Madian_Saleh) January 25, 2018
ميخائيل بوغدانوف يلتقي
السفير احمد علي عبدالله صالح
وقدم له واجب العزاء في استشهاد والده #الزعيم_علي_عبدالله_صالح
رئيس الجمهورية السابق
رئيس المؤتمر الشعبي العام
الذي اغتالته مليشيات الارهاب المجوسية
مع الامين العام عارف الزوكا pic.twitter.com/uXSgJIDH6N
نائب وزير الخارجية الروسي وسفير روسيا في الإمارات في حضرة قائدنا العميد ركن أحمد علي عبدالله صالح والوكاله الرسميه الإماراتيه تتناولت الخبر وتصريحات تعبر عن ايمان ومباركة روسيا العظمى لحزب المؤتمر بقيادة العميد أحمد علي كفاعل رئيسي في حل الازمة اليمنية بعد فشل الاخوان وشرعية هادي pic.twitter.com/uEqi7JaWWM— د. فاروق حمزه #عدن (@Farook_Hamza) January 25, 2018
ونقلت الوكالة الإماراتية عن بوغدانوف، تأكيده على أن "حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يتزعمه صالح لا يزال يمكن أن يلعب دورا في التوصل إلى حل في اليمن".
كما أعرب كذلك أحمد صالح عن ثقته في قدرة وقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي في الداخل والخارج على الحفاظ على وحدتهم ووحدة اليمن.
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