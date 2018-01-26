سر اللقاء الذي جمع نجل صالح بمسؤول روسي بارز (صور)

نشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، اليوم الجمعة 26 يناير/كانون الثاني، تقريرا مصورا يظهر لقاء "نادرا" يجمع بين نجل الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، ومسؤول روسي بارز.

© Sputnik. Anton Denisov أول ظهور لأفراد عائلة علي عبد الله صالح في سجون صنعاء (صور)

وأوضحت " وام " أن أحمد علي صالح، نجل الرئيس الراحل، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، التقى مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف ، في العاصمة الإماراتية "أبوظبي".

وأشارت الوكالة إلى أن بوغدانوف قدم لنجل صالح، الذي كان يعمل سفيرا لليمن في الإمارات حتى عام 2012، واجب العزاء في وفاة والده.

ولا يزال أحمد علي صالح، 45 عاما، يقيم في الإمارات منذ اندلاع الأزمة اليمنية.

نائب وزير الخارجية الروسي

ميخائيل بوغدانوف يلتقي

السفير احمد علي عبدالله صالح

وقدم له واجب العزاء في استشهاد والده #الزعيم_علي_عبدالله_صالح

رئيس الجمهورية السابق

رئيس المؤتمر الشعبي العام

الذي اغتالته مليشيات الارهاب المجوسية

مع الامين العام عارف الزوكا pic.twitter.com/uXSgJIDH6N — مدين صالح (@Madian_Saleh) January 25, 2018

​

نائب وزير الخارجية الروسي وسفير روسيا في الإمارات في حضرة قائدنا العميد ركن أحمد علي عبدالله صالح والوكاله الرسميه الإماراتيه تتناولت الخبر وتصريحات تعبر عن ايمان ومباركة روسيا العظمى لحزب المؤتمر بقيادة العميد أحمد علي كفاعل رئيسي في حل الازمة اليمنية بعد فشل الاخوان وشرعية هادي pic.twitter.com/uEqi7JaWWM — د. فاروق حمزه #عدن (@Farook_Hamza) January 25, 2018

​

ونقلت الوكالة الإماراتية عن بوغدانوف، تأكيده على أن "حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يتزعمه صالح لا يزال يمكن أن يلعب دورا في التوصل إلى حل في اليمن".

كما أعرب كذلك أحمد صالح عن ثقته في قدرة وقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي في الداخل والخارج على الحفاظ على وحدتهم ووحدة اليمن.