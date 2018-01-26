تسجيل
17:24 26 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    البرلمان اللبناني

    3 % نسبة مشاركة النساء في البرلمان اللبناني... هل سيغير القانون الجديد هذا المشهد

    © Sputnik. Zahra Al-Amir
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    تنكب الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية بإعداد لوائحها الانتخابية التي ستخوض من خلالها معركة الانتخابات النيابية، المقرر إجراؤها مطلع شهر أيار/مايو المقبل، إذ بدأت أسماء العديد من المرشحين تتسرب لوسائل الإعلام والتي بأغلبها أسماء لمرشحين ذكور، في ظل استمرار تغييب دور المرأة واعتماد الأحزاب والقوى على العنصر الذكوري لخوض المعركة كما درجت العادة.

    مظاهرات و احتجاجت في مدينة عكار، لبنان 10 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © AFP 2018/ Anwar Amro
    منظمة حقوقية توجه دعوة عاجلة إلى لبنان
    لكن على الرغم من جدار الفصل الجندري، الذي ما زالت تقيمه الطبقة السياسية في لبنان، فيلاحظ هذا العام قوة إقبال العنصر النسائي للترشح للانتخابات النيابية، وبصفة مستقلة بعيدا عن التحالفات السياسية القائمة، سواء تقدمن بشكل رسمي أم أعلن ترشحهن عبر وسائل الإعلام، فقد تم تسجيل أسماء أكثر من مئة مرشحة للانتخابات في مختلف الدوائر الانتخابية في لبنان، بينهن أربعة نواب حاليين وهن، النائب بهية الحريري، النائب ستريدا جعجع، النائب جيلبرت زوين، والنائب نايلة تويني التي أعلنت عن عدم رغبتها في خوض الانتخابات المقبلة.

    تم إقرار قانون الانتخاب بحقوق المرأة السياسية انتخابا وترشيحا عام 1953، وأول امرأة دخلت البرلمان اللبناني كانت ميرنا البستاني عام 1963 وذلك بعد فوزها بالتزكية في دورة فرعية لملء المقعد الشاغر بوفاة والدها أميل البستاني.

    حاليا تشكل المرأة 54 في المئة من حجم الناخبين، فيما اللافت أن ثلاثة من النواب الإناث الأربعة وصلن إلى البرلمان الحالي بفعل أحداث سياسية، أمنية أو قضائية، فالنائب بهية الحريري وصلت إلى البرلمان بعد اغتيال شقيقها رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، أما النائب ستريدا جعجع فانتخبت بعد سجن زوجها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، فيما تم انتخاب النائب نايلة التويني عقب اغتيال والدها رئيس تحرير صحيفة النهار جبران تويني.

    اليوم قد تكون الفرصة مؤاتية لوصول عدد من المرشحات على أساس كفاءتهن، وذلك بفعل القانون النسبي التي ستجرى الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه. 

    في هذا السياق اعتبرت رئيسة هيئة تفعيل دور المراة في القرار الوطني، والمرشحة عن الانتخابات النيابية عن دائرة عالية-الشوف الأميرة حياة إرسلان، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن مشاركة المرأة في القرار السياسي وفي السياسات العامة ضرورة.

    وقالت إرسلان: "إن الحياة السياسية في لبنان هي ثغرة من جملة الثغرات الكثيرة، والثغرة هي عدم مشاركة المرأة بشكل كاف، من أصل 128 نائب لدينا 4 نساء فقط في المجلس النيابي، من أصل 30 وزير لدينا وزيرة فقط، لا يكتمل بناء الوطن إلا إذا لم يكن هناك جهود مشتركة بين المرأة والرجل، لذلك من باب أن يستفيد الوطن من طاقة المرأة الإيجابية".

    وعن برنامجها الانتخابي قالت إرسلان: "بنود كل برنامجنا قابلة للتحقيق، نطالب بتنفيذ اتفاق الطائف بحذافيره وليس استنسابيا، وتحقيق العدالة من خلال استقلالية القضاء، وننادي بفصل النيابة عن الوزارة، كذلك يجب تحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد، وأخيرا قضية البيئة لأن الذي يحدث في لبنان معيب".

    وحول عوائق وصول المرأة إلى المجلس النيابي تقول إرسلان: "بداية العائق السياسي، الكوتا النسائية لم تعتمد، وهذا الأمر يؤخر وجود المرأة في المجلس النيابي، وللرد على عدم اعتماد الكوتا الأسبوع الماضي كنا 52 إمرأة ترشحنا للانتخابات وهناك الكثيرات ممن ترشحن، العائق المادي كلنا نعلم أن الانتخابات النيابية مكلفة جدا، ولدينا الاستئثار بالسلطة، لدينا 6 شخصيات مختصرين الحياة السياسية في لبنان، وهؤلاء غير مقتنعين بدور المرأة، الرئيس نبيه بري بخجل وضع وزيرة، هذا الأمر ليس كافيا، أقله يجب إعطاء المرأة 30% أقله".

    الزواج فى لبنان
    Youtube/stream
    جرائم قتل الأزواج لزوجاتهن يرتفع في لبنان
    وأشارت إرسلان إلى أن القانون الجديد الذي ستجرى عليه الانتخابات النيابية المقبلة، يعطي عدالة أكثر بالتمثيل ولكن هذا لا يعني أن هذا الأمر يصب في مصلحة المرأة، يصب في مصلحة تخفيف القبضة للذين يمسكون السياسة في لبنان.

    بدورها قالت الإعلامية كارولين بزي، المرشحة عن المقعد الشيعي في بنت جبيل لـ"سبوتنيك"  "إنني كمواطنة لبنانية من حقي الترشح للانتخابات النيابية، يوجد 4 نساء في البرلمان اللبناني، وكان باستطاعتهن أن يثبتن أن المرأة قادرة فعلا على أن تمثل الشعب لا المرأة فقط ولكنهن لم يقمن بواجبهن على غرار أغلب النواب، والدافع الأهم بالنسبة لي أننا نعيش في حالة يأس ولم نعد نحلم بالمستقبل وبات طموحنا محدود كشباب، جل اهتماماته إيجاد فرصة عمل لتأمين لقمة العيش أكثر من تحقيق طموح والتطور بمجال العمل، بالإضافة إلى مشكلة التسرب المدرسي، إذ لا يجوز ونحن اليوم في عام ٢٠١٨ أن نجد نسبة كبيرة من الأطفال في الشوارع أو في سوق العمل، وبالتالي نحن نفقد جيل اليوم الذي يمثل الشباب والأطفال الذين يمثلون جيل المستقبل".

    وأشارت بزي إلى أنها ستخوض غمار الانتخابات النيابية مستقلة، ولم تتلق أي دعم من أي حزب حتى الساعة، مؤكدة أنه سيكون لديها اجتماعات مع لوائح مستقلة.

    وعن العناوين العريضة لحملتها الانتخابية قالت بزي: "فرص العمل للشباب ولاسيما بحث موضوع قطاع الإعلام والصرف التعسفي التي يتعرض له العديد من العاملين في هذا المجال.. وعدم وجود نقابة أو قانون يحميهم فعلا، إضافة إلى غياب التمثيل الفعلي للمرأة، تتحمل المرأة بعض من المسؤولية إلى جانب المجتمع الذكوري.. كما ذكرت أنفا هي لم تثبت نفسها في المجلس النيابي فيما استطاعت الوزيرة عناية عز الدين أن تكون مثال يحتذى به للمرأة في الميدان السياسي".

    وتعمل وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على تشجيع النساء للترشح للانتخابات النيابية من خلال إطلاق حملة مع شعار: "نصف المجتمع، نصف البرلمان".

    انظر أيضا:

    لبنان يعتقل متشددا يشتبه في صلته بهجمات
    السفير الروسي في لبنان يكشف زاوية القلق الروسي حول عملية عفرين
    خبير عسكري: إذا استمرت إسرائيل في بناء الجدار العازل مع لبنان ستواجه ردا قاسيا من الجيش والمقاومة
    الرئيس عون يؤكد لأمير الكويت أن الاستقرار في لبنان يشجع على الاستثمار
    جرائم قتل الأزواج لزوجاتهن يرتفع في لبنان
    لبنان: نفايات الأنهار تغزو شواطئ شمال بيروت
    الكلمات الدلالية:
    المجلس النيابي, الانتخابات النيابية, نائب, أخبار, سياسة, المرأة, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    عارضة أزياء تقدم مجموعة جديدة لأزياء المصمم الروسي فياتشيسلاف زايتسيف، في إطار مسابقة ملكة جمال تتارستان لعام 2018 في قازان
    ملكة جمال تتارستان لعام 2018
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    العملية العسكرية التركية في عفرين
    العملية العسكرية التركية في عفرين السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك