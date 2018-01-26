إغلاق مدارس ومقتل 7 أشخاص في قصف خلال معارك عفرين

قتل 7 أشخاص من أسرة واحدة وجرح وفقد عدد آخر نتيجة قصف على الأحياء السكنية بناحية المعبطلي في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

© AFP 2018/ Delil Souleiman "قوات سوريا الديمقراطية" تؤكد مقتل 59 مدنيا وإصابة 134 آخرين منذ بدء عملية عفرين

وبحسب " سانا "، نقلا عن مصادر أهلية أفادت "بأن قوات تركية استهدفت بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وغيرها من الأسلحة بلدة المعبطلي بمنطقة عفرين، ما أدى إلى استشهاد أسرة مؤلفة من 7 أشخاص ووقوع دمار كبير في مساكن الأهالي والممتلكات العامة والخاصة في البلدة والقرى والبلدات المجاورة.

وذكرت "سانا" أن المصادر أكدت أن القصف العنيف سبب دمارا كبيرا في المنازل والتجمعات السكنية والمرافق العامة في المنطقة مؤكدين أن جثامين عدد من المدنيين والجرحى لا تزال عالقة تحت الأنقاض بينما تقوم فرق الإنقاذ بالبحث ورفع الأنقاض بالتعاون مع الأهالي لإنقاذ الجرحى والناجين".

وبينت المصادر أن عشرات المدارس أغلقت أبوابها في منطقة عفرين نتيجة العملية التركية حفاظا على أرواح الطلاب والتلاميذ، حيث قصف عدد من المدارس في ناحية راجو خلال الأيام الأولى من المعركة.